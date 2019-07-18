شكرا لقرائتكم خبر عن «الحنش» مستشارًا لرئيس جامعة الإسكندرية للتصنيف الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، القرار 1293 لسنة 2019 بتجديد تعيين الدكتور عصام خميس إبراهيم الحنش، مستشارًا لرئيس الجامعة للتصنيف الدولي والبحث العلمي. تضمن القرار إسناد المهمة اعتبارا من 1 أغسطس 2019 وحتى 31 يوليو 2020 نهاية العام الجامعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الحنش» مستشارًا لرئيس جامعة الإسكندرية للتصنيف الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.