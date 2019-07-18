شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: تحديد حرم لوكالة نفيسة البيضا في شارع المعز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر خالد العناني، وزير الآثار، تحديد حرم لواجهة وكالة نفيسة البيضا في شارع المعز بمحافظة القاهرة والمسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية.

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نشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر، صباح اليوم، وللإطلاع على نص القرار:

عدد الوقائع المصرية 18-7-2019