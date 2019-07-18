شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: تحديد حرم لوكالة نفيسة البيضا في شارع المعز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر خالد العناني، وزير الآثار، تحديد حرم لواجهة وكالة نفيسة البيضا في شارع المعز بمحافظة القاهرة والمسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية.
نشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر، صباح اليوم، وللإطلاع على نص القرار:
كانت هذه تفاصيل خبر «الآثار»: تحديد حرم لوكالة نفيسة البيضا في شارع المعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.