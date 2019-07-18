شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 18 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقف نظام صرف الخبز والتموين في مختلف أنحاء الجمهورية، لمدة 10 ساعات اعتبارا من السابعة مساء، لإجراء عملية الصيانة الدورية بمركز المعلومات الخاص بنظام الخبز والتموين للبطاقة الذكية، على أن يتم استئناف نظام الصرف اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح غد الجمعة.
تُسير مصر للطيران أولى رحلات حج هذا الموسم من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي إلى الأراضي المقدسة.
تعقد دار الإفتاء المصرية، امتحان القبول للدفعة الخامسة عشرة للمتقدمين إلى برنامج تدريب الوافدين على الإفتاء.
تقوم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بزيارة لمحافظة مطروح، تستمر حتى الأحد المقبل، في إطار أنشطتها الميدانية للمرور على محافظات مصر، حيث تتفقد المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة، والتعرف على المشكلات واحتياجات المواطنين.
تنطلق فعاليات الحوار الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط حول تمكين المرأة، بمدينة برشلونة باسبانيا، والذي يستمر على مدى يومين بمشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة على رأس وفد رسمي يمثل مصر.
يعقد المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد» اجتماعه السنوي الأربعين، بمقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، والذي سيشهد الإعلان عن الفائز بجائزة صندوق «أوفيد»، والتي تمنح سنويا في مجال التنمية والتطوير.
يزور رئيس الوزراء الهولندي «مارك روته» الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتجارة الدولية، وأوجه التعاون في مجالي الدفاع والأمن.
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