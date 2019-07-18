أخبار مصر | شاهد.. ماذا كتب رئيس الفيفا في دفتر زيارات المتحف المصري بالتحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. ماذا كتب رئيس الفيفا في دفتر زيارات المتحف المصري بالتحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام چيانى إنفانتينو، رئيس الفيفا، بزيارة المتحف المصري بالتحرير، ودون كلمة في دفتر الزيارات الخاص بالمتحف، جاء نصها: "جزيل الشكر للتجربة الممتعة، الثقافة والتاريخ فى هذا المتحف شاهد على أنه متحف رائع... تاريخ مميز ومستقبل رائع لمصر..شكرًا"

ووصف زيارته داخل قاعات المتحف بالرائعة والمبهرة وأن المتحف يعرض قطع أثرية تعبر عن تاريخ وحضارة وثقافة الإنسانية جميعًا.

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يذكر أن المتحف المصري بالتحرير استقبل اليوم المصري چيانى إنفانتينو، (Gianni Infantino) رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا)، في زيارة له للمتحف على هامش تواجده في مصر لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة القادم.

وكان في استقباله بالمتحف السيدة صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري، حيث اسطحبته في جولة داخل قاعات العرض المختلفة للمتحف.

والجولة بدأت بزيارة المعرض المؤقت "الرياضة عبر العصور" والذي افتتحه الدكتور خالد العناني وزير الاثار في شهر يونيو بمناسبة الاحتفال باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019، كما زار قاعة المومياوات الملكية ومجموعة مقتنيات يويا وتويا وقاعة تانيس وقاعة مقتنيات الملك توت عنخ آمون، حيث أبدى اعجابة الشديد بالمتحف و ما يضمه من قطع أثرية فريدة وعريقة وخاصة القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون.