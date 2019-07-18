شكرا لقرائتكم خبر عن سفر وعودة 1755 مصريا وليبيا و 304 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1755 مصريا وليبيا و 304 شاحنات، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1111 إلى الجانب الليبي، بينهم 306 مصريين و 805 ليبيين.

Advertisements

كما تم إنهاء إجراءات وصول 644 بينهم 433 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 211 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 140شاحنة محملة بالبضائع وعودة 164 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.