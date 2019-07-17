شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للانضمام إلى اتفاقية تجريم العنف والتحرش داخل أماكن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة لقاء، الثلاثاء، بمقر دار الخدمات بمحافظة القاهرة، لبحث ومناقشة الاتفاقية رقم (190) لعام 2019 (اتفاقية العنف والتحرش داخل أماكن العمل)، التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية بتاريخ 21 يونيو، في مؤتمرها السنوي المنعقد بجنيف، بعد موافقة أطراف العمل الثلاثة «ممثلي الحكومات / أصحاب العمل / العمال/ات».

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من تصديق دولتين عضوين عليها، وتهدف إلى خلق مناخ أفضل وأكثر أمانًا لبيئة عمل لائقة للنساء والرجال من خلال القضاء على جريمة العنف والتحرش الذي يحدث في مكان العمل، بما في ذلك الأماكن العامة والخاصة، حيثما يوجد مكان العمل.

وقرر المجتمعين إطلاق حملة تتبنى الاتفاقية وشرح ما جاء بها من حقوق ومطالبة الحكومة المصرية بالانضمام والتوقيع عليها، خاصة أنها قد وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية.