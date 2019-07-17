شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 200 جنيه لكل عامل من العمالة غير المنتظمة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية القوى العاملة في محافظة شمال سيناء عن صرف مبلغ ٢٠٠ جنيه كمنحة لكل عامل من العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة، وذلك بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

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وأكد المهندس عطية الجيد، مدير عام مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، أن الصرف لعدد 300 شخص من العاملين بعدد 10 شركات «عمالة غير منتظمة»، بواقع 200 جنيه لكل عامل.

وأضاف الجيد أن المديرية تقوم بتحصيل نسبة من المقاولين وأصحاب الشركات، حيث يتم صرفها في صورة منح للعمالة غير المنتظمة.

وأِشار الجيد إلى أن الصرف لمدة شهر، حيث يتم الصرف عن طريق مكاتب البريد بناء على توجيهات كل من اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة.