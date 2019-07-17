شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أعداد العاملين بمقرات تظلمات الثانوية العامة لاستيعاب المتقدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجان الإدارة والنظام والمراقبة زيادة أعداد العاملين فى مقرات استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة فى بعض القطاعات لاستيعاب الطلاب المتقدمين بتظلمات على نتيجة امتحان الدور الأول والتى انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر لمدة 30 عاما

الجدير بالذكر أن تظلمات الثانوية العامة انطلقت الثلاثاء، كما تبدأ الكنترولات فى السماح للطلاب المتقدمين بالإطلاع على صورة من كراسة الإجابة بداية من الأحد المقبل وكتابة الطلاب لملاحظاتهم على أن تبدأ الكنترولات فحصها أول بأول ومنح الكراسات التى تحتاج لزيادة إلى الدرجات.