شكرا لقرائتكم خبر عن «صوت العرب» و«سلطنة عمان» تحصدان جائزة أفضل برنامج «عن القدس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت كل من إذاعة صوت العرب من مصر، وإذاعة سلطنة عمان بجائزة أفضل برنامج إذاعي حول مدينة القدس، وذلك خلال أعمال الدورة 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب.

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وبحسب بيان، الأربعاء، جرى خلال الجلسة تكريم عدد من الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي العربي تحت شعار «القدس في عيون الإعلام»، حيث تم تسليم الجوائز وشهادات التكريم لعدد من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التي دعمت قضية القدس إعلاميًا، وجاءت أغلبيتها لصالح شخصيات فلسطينية.

وقام بتسليم الجوائز أعضاء منصة رئاسة الدورة الوزارية برئاسة وزير الإعلام السعودي تركى الشبانة والأمين العام لحامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط .

والجوائز لأفضل مؤسسة إعلامية عربية قدمت أعمالًا تدعم القدس فاز بها تلفزيون دولة فلسطين، وثانيا أفضل شخصية إعلامية قدمت أعملًا تدعم القدس فازت بها الإعلامية الفلسطينية كريستين ريناوي والإعلامي العراقي محمد سلمان الونداوي، والإعلامي الفلسطيني محمد عبدربه، وثالثا أفضل مقال صحفي حول عروبة مدينة القدس وفاز بها بلاب غيث كسواني، ومحمود أبوالهيجاء، ورابعا أفضل برنامج إذاعي حول مدينة القدس فازت به إذاعة صوت العرب من مصر وإذاعة سلطنة عمان، وشبكة أبوظبي الإذاعية، وخامسًا أفضل برنامج تليفزيوني حول مدينة القدس، وفاز به تليفزيون دولة فلسطين عن برنامج (صباح الخير يا قدس)، وسادسًا أفضل موقع إلكتروني عربي يخصص مساحة خاصة لدعم مدينة القدس وفاز به موقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، وسابعا أفضل فيلم قصير توثيقي حول القدس فاز به فيلم (القدس تاريخ ووقضية) من تليفزيون عدن باليمن، وفيلم (في سياق آخر) لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفيلم (قلب العرب) لشبكة الإعلام العراقي، وثامنًا أفضل صورة فوتوغرافية حول مدينة القدس والانتهاكات الإسرائيلية وكان عنوان الصورة (القدس.. طفل ينظر إلى المسجد الأقصى من نافذة المدرسة العُمرية) لوكالة الأنباء الفلسطينية.