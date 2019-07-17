شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية يدعو أردوغان لطرد الإخوان والتصالح مع مصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، إلى التخلي عن الإخوان المسلمين وطرد عناصرها الفارّين هناك، وإلى تبني سياسة المصالحة مع مصر.

وقال «أوغلو» خلال كلمة أمام أنصاره: «إذا كنا نريد أن تكتسب تركيا اعتبارًا في سياستها الخارجية فعلى أردوغان أن يتخلى أولا عن الإخوان المسلمين.. من هم الإخوان؟ إن مصالح الدولة التركية فوق كل شيء».

وتابع مخاطبا أردوغان، «ثانيا عليك أن تتصالح مع مصر التي نتشارك معها التاريخ والثقافة، على أي أساس نحن نخاصمها؟ هذه المخاصمة تنعكس سلبًا على تركيا».

Advertisements

وأضاف أن «تركيا تدفع الثمن غاليًا نتيجة هذا الصراع، لا بد أن نرسل سفيرًا لسفارتنا في مصر، ولا بد أن نتصالح مع مصر»، متسائلا: «لماذا ليس لدينا سفير هناك؟».

وأضاف زعيم حزب الشعب الجمهوري أن «مصلحة تركيا فوق كل اعتبار.. يجب إحلال السلام مع مصر وعلينا عدم الخوض في نزاعات مع الأمم الأخرى»، فبل أن يتساءل عن سبب عدم وجود سفير في القاهرة.

كما طالب كليجدار أوغلو الحكومة التوقف عن إرسال أسلحة إلى ليبيا، متسائلا عن سبب إقدام أنقرة على تأجيج النزاع في وقت يمكنها أن تكون وسيطا لإنهاء الحرب.