شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان القوات المسلحة يلتقى رئيس أركان اللجنة العسكرية المشتركة السودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب بابكر، رئيس الأركان المشتركة السودانية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية لحضور الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة «المصرية- السودانية»، والذي تستضيفه القاهرة، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر موقع «فيس بوك».

تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، واستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة كافة أعمال التسلل والتهريب.

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كما ترأس رئيسا الأركان الجلسة الختامية للاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة «المصرية- السودانية» لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية.

وأكد رئيس أركان اللجنة المشتركة السودانية على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، مشيدًا بجهود القيادة السياسية المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في كافة دول القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019.

من جانبه، أكد الفريق محمد فريد على تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون في كافة الموضوعات العسكرية والأمنية، في إطار العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.