شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 36 «باكية» في نطاق عامود السواري بالإسكندرية لعدم سداد الإيجارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي غرب الإسكندرية، الأربعاء، حملة مُكبرة لغلق وتشميع 36 «باكية» بشارع عامود السواري بمنطقة كرموز، لعدم سداد أصحابها الرسوم المستحقة للدولة، بحسب ما قال مسؤولو الحي. وأصدر المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية قرارًا حمل رقم 8 لسنة 2017 بمنح عدد من «الباكيات» بسور مقابر عامود السواري للباعة الجائلين، نظير سداد رسوم حق الانتفاع.

ومن جانبه، قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 36 باكية بالشارع المشار إليه، تنفيذا لقرار المحافظ في إطار تحصيل رسوم الدولة والحفاظ على المال العام.

وأضاف رئيس الحي أن الحملة شاركت فيها إدارات ووحدات المرافق والمتابعة الميدانية وإشغال الطرق والرخص، بالتنسيق مع قسم شرطة كرموز.