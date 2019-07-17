أخبار مصر | مدير عام نقل الآثار بالمتحف الكبير: لأول مرة ترميم تابوت توت عنخ آمون منذ 97 عامًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير عام نقل الآثار بالمتحف الكبير: لأول مرة ترميم تابوت توت عنخ آمون منذ 97 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون، والذي كان موجود بمقبرته في الأقصر، كان في حال سيئة للغاية من الحفظ.

وأكد زيدان في تصريحات خاصة للفجر، أن التابوت كان يعاني من العديد من مظاهر التلف المختلفة والتي تتمثل في وجود شروخ في طبقات الجص المذهبة وضعف عام في طبقات التذهيب، وارتفاع نسبة الرطوبة، ولم يتم إجراء أية أعمال ترميم على التابوت منذ اكتشافه عام 1922 أي قبل 97 عام.

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وأضاف زيدان أن التابوت خشبي أي أنه من مادة عضوية، ومظاهر التلف كانت واضحة عليه لذا فقد اتخذت اللجنة الدائمة قرارها بنقله لمعامل المتحف الكبير الذي تترافر به أحدث معامل الترميم والصيانة للآثار.

وأشار إلى أنه تم توثيق و إثبات جميع مظاهر التلف بالتابوت وعمل تقرير حالة له قبل عملية النقل، وأوضح أن أعمال تعقيم وترميم وصيانة التابوت ستستغرق حوالي ٨ أشهر.

يذكر أن وزارة الآثار أعلنت منذ قليل عن أنه تم نقل تابوت الملك توت عنخ آمون الذهبي من مقبرته في الأقصر إلى المتحف المصري الكبير لترميمه، ثم عرضه ضمن سيناريو عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون.