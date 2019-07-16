أخبار مصر | السفير المصري بالرياض يُشيد بمستوى العلاقات "المصرية – السعودية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير المصري بالرياض يُشيد بمستوى العلاقات "المصرية – السعودية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام ناصر حمدي، سفير جمهورية مصر العربية في الرياض، حفل استقبال بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، حضره الأمير محمد بن عبد الرحمن آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، وممثلون عن مجلس الشورى السعودي وبعض الوزارات السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، بالإضافة إلى عدد من السفراء المعتمدين وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في الرياض، وعدد من أعضاء الجالية المصرية.

وألقى السفير ناصر حمدي كلمة بهذه المناسبة استعرض فيها مُكتسبات ثورة ٢٣ يوليو، وأشاد بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات المصرية السعودية من تطور ورواجٍ في مختلف المجالات، وذلك بفضل حرص القيادتين السياسيتين في البلدين على التنسيق المستمر والتشاور الدائم، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين.

واختتم السفير حمدي تصريحاته بالإشارة إلى ما تعكسه كثافة الزيارات الرئاسية والملكية المتبادلة بين البلدين، وكذا التشاور والتنسيق المُستمر حول القضايا محل الاهتمام المشترك، من إدراكٍ لدى كل من القاهرة والرياض حول قيمة وأهمية دورهما المحوري في محيطهما الإسلامي والعربي والإقليمي.