أخبار مصر | "مصر للطيران" تنقل 3348 فلسطينيا إلى السعودية لأداء فريضة الحج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تنقل 3348 فلسطينيا إلى السعودية لأداء فريضة الحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اليوم الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، بعاصم سالم وزير النقل الفلسطيني ودياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لهم بمقر الوزارة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوي بين البلدين .

وفى بداية اللقاء رحب المصرى بالوزير عاصم سالم والسفير دياب اللوح، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية الفريدة بين مصر وفلسطين حكومة وشعباً، وأن وزارة الطيران المدني تحرص دائماً على مد جسور التواصل بين أشقائها العرب، من أجل تطوير صناعة النقل الجوي من خلال تبادل الخبرات المصرية في جميع أنشطة الطيران المدني .

وخلال اللقاء ناقش الجانبان استعدادات نقل الحجاج الفلسطينيين لأداء مناسك الحج الى الأراضي المقدسة، حيث عبر الوفد الفلسطيني عن سعادته بالتعاون القائم بين الدولتين الذي اوتي ثماره في موسم حج العام الماضي، كما ابدي شكره لما لمسوه من تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفر الحجيج هذا العام.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنقل مصر للطيران 3348 حاجا من حجاج دولة فلسطين علي متن 12 رحلة جوية.