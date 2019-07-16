شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 427 كيلو جرام أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمى فى حملة على النوادى الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان إعدام 427.5 كجم أغذية متنوعة و158 لتر زيوت وعصائر غير صالحة للاستخدام الآدمى، خلال حملة مكبرة شنتها الوزارة على المطاعم والكافتيريات بالنوادي الرياضية الأسبوع الماضى بمحافظتى القاهرة والجيزة.

يأتى هذا فى إطار حرص الوزارة على سلامة المواد الغذائية التى تقدم لأعضاء النوادي الرياضية، والحفاظ على صحة المواطنين من خلال إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية وضبط عمليات تداول المواد الغذائية بالأسواق لضمان وصول غذاء آمن و صحى للمواطن.

Advertisements

الحملة شملت المرور على 14 نادٍ رياضى و48 منشأة غذائية داخل تلك النوادى للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية لافتاً إلى أنه تم سحب عدد 113 عينة أغذية مختلفة وتم إيقاف تشغيل 4 منشآت عن العمل لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، فيما تم تحرير 114 محضر جنحة صحية للمخالفات التي تم رصدها.

وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أنه تم تشكيل فرق من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بمحافظتي القاهرة والجيزة للمرور على المنشآت الغذائية داخل النوادي الرياضية للتأكد من مدى استيفاء تلك المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية المطلوبة والتأكد من حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء واستبعاد من تظهر عليه أي علامات مرضية، فضلاً عن التأكد من صلاحية الأغذية المتداولة للاستهلاك الآدمي من عدمه عن طريق سحب عينات منها وإرسالها للمعامل لفحص مدى الصلاحية للاستهلاك الآدمى.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت الغذائية المخالفة، مؤكداً تكثيف تلك الحملات على كافة المنشآت الغذائية سواء بالنوادي الرياضية، أو سلاسل السوبر ماركت، أو المصانع، وأيضاً المطاعم والكافتيريات، حرصاًعلى الصحة العامة للمواطنين.