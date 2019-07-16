أخبار مصر | "الصحة": إعدام 427 كيلو أغذية فاسدة في حملة على النوادي الرياضية بالقاهرة والجيزة

جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها الوزارة على المطاعم والكافتيريات بالنوادي الرياضية خلال الأسبوع الماضي بمحافظتي القاهرة والجيزة.

ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على سلامة المواد الغذائية (الأغذية والمشروبات) التي تقدم لأعضاء النوادي الرياضية، والحفاظ على صحة المواطنين من خلال إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية وضبط عمليات تداول المواد الغذائية بالأسواق لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطن.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة شملت المرور على 14 نادٍ رياضي و48 منشأة غذائية داخل تلك النوادي للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية لافتًا إلى أنه تم سحب عدد 113 عينة أغذية مختلفة وتم إيقاف تشغيل 4 منشآت عن العمل لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، فيما تم تحرير 114 محضر جنحة صحية للمخالفات التي تم رصدها.

وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه تم تشكيل فرق من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بمحافظتي القاهرة والجيزة للمرور على المنشآت الغذائية داخل النوادي الرياضية للتأكد من مدى استيفاء تلك المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية المطلوبة والتأكد من حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء واستبعاد من تظهر عليه أي علامات مرضية، فضلًا عن التأكد من صلاحية الأغذية المتداولة للاستهلاك الآدمي من عدمه عن طريق سحب عينات منها وإرسالها للمعامل لفحص مدى الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

وشدد "عيد" على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت الغذائية المخالفة، مؤكدًا تكثيف تلك الحملات على كافة المنشآت الغذائية سواء بالنوادي الرياضية، أو سلاسل السوبر ماركت، أو المصانع، وأيضًا المطاعم والكافتيريات، حرصًاعلى الصحة العامة للمواطنين.