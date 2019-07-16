أخبار مصر | سامح عاشور: سننشر النص الرسمي لتعديلات "المحاماة" فور تصديقها من الرئيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور: سننشر النص الرسمي لتعديلات "المحاماة" فور تصديقها من الرئيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن ما يتم تداوله حول قانون المحاماة على بعض المواقع ليس هو ما شمله القانون فعليا، مشيرا إلى أن النقابة سوف تنشر المتن الرسمي للتعديلات التي تمت الموافقة عليها بصفة نهائية.

وناشد النقيب العام المحامين، عدم تداول أو تسيير كل ما ينشر على صفحات منسوبة له كونها خاصة بالتعديلات، لافتا إلى أن النقابة العامة ستقوم بإيضاح كل الأمور أمام الرأي العام بمجرد التصديق على القانون من السيد رئيس الجمهورية.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق، اليوم الإثنين، بصفة نهائية، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، بأغلبية ثلثي عدد نوابه، باعتباره من القوانين المكملة للدستور.