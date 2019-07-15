شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تؤكد ضرورة الحد من «الأكياس البلاستيك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، في ورشة عمل تحديات ومخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتى أقيمت بمدينة الغردقة ونظمتها جمعية هبيكا.

وعرضت هبة شوقى تفاصيل مبادرة الجمعية وإنشاء مصنع تدوير المخلفات، ولفتت إلى أن الفكرة بدأت في 2011، ومرت بالعديد من المراحل بدءًا من القضاء على عمليات الفرز العشوائى مرورا بالتنسيق مع المحافظة للقضاء على مخلفات المبانى وتعديل سلوك المواطنين، وحتى التعاون مع الفنادق للالتزام بعدم الفرز داخل منشآتها.

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وأكدت وزيرة البيئة أهمية رفع وعى المجتمع بالحفاظ على البيئة والحد من استخدام الأكياس البلاستيك، مضيفة أن زيادة مصانع تدوير المخلفات تحقق أرباحًا اقتصادية وأيضا تحافظ على البيئة لأنها تقلل من كمية المخلفات والمدافن مما يحافظ بشكل كبير على البيئة.

وقالت إن الوزارة تعطى أهمية كبرى لإشراك المجتمع المدنى في العمل البيئى والعمل على تغيير السلوك بشكل يحافظ على البيئة مشيدة بتجربة محافظة البحر الأحمر بمنع استخدام أكياس البلاستيك في أغسطس المقبل.

مؤكدة على ضرورة العمل على دمج البعد البيئى في عمليات التنمية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة والتأكيد على مبدأ الاستدامة في الاستخدام والاستهلاك.