مصر | حبس عاطل لقيامه بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص في حلوان

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أصدرت نيابة حلوان الجزئية، قرار بحبس عاطل لقيامه بالتحرش بفتاة داخل سيارة ميكروباص عقب تداول فيديو يظهر خلاله المتهم بالقيام بفعل فاضح داخل السيارة والاحتكاك بفتاة جالسة بجواره، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عندما تلقى العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من المواطنة "ميرنا.م.ع"، 24 سنة، حاصلة على ليسانس آداب، ومقيمة بالمشروع الأمريكي، مفاده أنها في حوالي الساعة 9:30 صباح أمس الخميس، حال استقلالها سيارة ميكروباص من أمام كبريتاج حلوان، متوجهة إلى عملها بالمعادي، قام شخص جالس بجوارها بالكرسي، ويضع حقيبة على قدمه، بفعل فاضح خادش للحياء داخل السيارة، وتحرش بها، وحاول الاحتكاك بها، مما جعلها، تقوم بتصويره، بواسطة هاتفها، دون أن يشعر.