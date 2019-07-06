أخبار مصر | نائب وزير التعليم: لا يوجد صراع بين الشارع والديوان في المكافآت.. وراتب الموظف أقل من المعلم (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير التعليم: لا يوجد صراع بين الشارع والديوان في المكافآت.. وراتب الموظف أقل من المعلم (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نائب وزير التربية والتعليم: الترقي لا يرتبط بـ 5 سنوات بعد ذلك *نحتاج إلى معلم واعى ومثقف والمهنة ستكون مثل وكيل النيابة *تعديلات كثيرة فى المكافآت خلال الفترة المقبلة *نعدل حاليًا الجزء الخاص بالثانوية العامة في القانون الجديد * رسالتي للمعلمين: "أمنوا بالبلد بلاش تكسروا مقاديف نفسكم"

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة تسعى جاهدة للارتفاع بالمستوي المعيشي والاجتماعى للمعلمين، وكشف أيضًا خلال حواره مع بوابة الخليج 365، أن الحصول على معلم مثقف وواعى وقائد هى أول شروط الترقي.

إلى نص الحوار:

ماهى التعديلات المستهدفة فى قانون التعليم قبل الجامعى؟

قانون التعليم يرتبط بحلم المصريين بعد 12 عام من الآن، وفق خريطة التواجد الأفريقي، ونحاول عمل قانون جديد روحى بدلًا من القديم الذي أصبح مثل القماشة الممزقة ليكون لدينا قانون تعليم موحد لذلك نسترجع كل القديم لوضع الأسس أولا حتى لا نعمل قانون يتغير من وقت للثاني، وأبرز ما يتم التركيز عليه حاليًا هو الباب السابع الخاصة بشئون المعلمين وكذلك الجزء الخاص بتطبيق الثانوية العامة فهذه هى أبرز التعديلات، أيضَا هناك تعديل خاص بالمسمي الوظيفي، بالاضافة إلى وضع آليات النظام الجديد لرياض الاطفال فى القانون، فنحن نعمل على فك الاشتباك بين الخدمة المدنية والكادر وإلغاء أى تدخلات بينهم ليكون كل شيء واضح دون أى فتاوى متداخلة وذلك لراحة المعلمين فى التعديلات الخاصة بقانون التعليم.

ماذا فعلت وزارة التربية والتعليم في مسابقة المعلمين الجديدة؟

نقوم بعمل حصر جديد حاليًا من أجل مسابقة المعلمين الجديدة، فنحن نسعى لأن تكون المهنة مختلفة بمهارات مختلفة ومواصفات خاصة وأخلاق خاصة وطباع خاصة، مهنة المعلم مثل وكيل النيابة والأستاذ الجامعى، لذلك المهارات لابد أن تكون فى المعايير، أى مسابقات جديدة ستطرحها وزارة التربية والتعليم ستكون معتمدة على هذه القواعد، لافتًا إلى أن الحصر نتج عنه سد عجز بعض الأماكن بالإضافة إلى أن بعض الإعارات قد انتهت، وإعادة توزيع من يوجد فى الدواوين، ولو كانت الوزارة قد طلبت مثلًا 70 فهى من الممكن أن تحتاج 20 فقط، نحن نعمل على تغيير القاعدة الإدارية كلها، فنحن نسعي لأن تكون المدرسة وحدة مستقلة بذاتها تعتمد على القرارات التنظيمية، نحن نحاول ننتقل إلى الأصح فى خطة واضحة محددة ونتحاسب عليها من الحكومة كل 3 أشهر.

ماذا عن تغيير نظام الترقي؟

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هناك نقاط محددة فى نظام الترقي الجديد، نحن نحتاج معلم مثقف ماهر متمكن قائد شخصية مؤثرة مثل زمان، قديمًا كنت أنبهر بمعلمين مدرستى، لذلك نبحث فى آليات الترقي الجديدة على الخبرة والتميز أولًا، ولا يتم ربطه بـ 5 سنوات مثلما كان يحدث قديمًا، وسوف يوجد تقييمات تحدد هذه الخبرة، وقد تم الإطلاع على الدول الآخرى لعمل معايير عالمية يتم من خلالها الترقي بعد عمل هذه التقييمات، ولو حد مؤهل لذلك سوف يتم ترقيته فى أسرع وقت ولا ينتظر 5 سنوات.

ماذا عن تعديلات قانون المدارس الخاصة؟

يوجد تعديلات ضمن القانون الجديد، والمدارس الخاصة والدولية شركاء فى العملية التعليمية لذلك نحن ليس فى صراع معهم، نحن فى صراع مع المتجاوز منهم فقط، ويوجد 7000 مدرسة والمشاكل تكون فى مدارس محددة فقط لذلك من الضرورى تشجيع الجيد منهم لأنهم يقدموا شريحة من شرائح التعليم الجيد.

ماذا عن زيادة مرتبات المعلمين؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رد على هذا السؤال من قبل، ومن جهة وزارة التربية والتعليم نحن قمنا بعمل موازنة نتمنى الموافقة عليها ويوجد فيها شيء طيب للمعلمين والإداريين، بالإضافة إلى أننا نقوم بتعديل نظام المكافآت، لذلك وزارة التربية والتعليم ليست للشو الإعلامى، وبمجرد الانتهاء من الخطوات التي تقوم بها الوزارة سيشعر الجميع، ولكن يوجد بعض الأمور التى تعوق أدائنا ومن يحاول إحباطنا ولكن نحن جئنا إلى وزارة التربية والتعليم من أجل العمل.

ماهو تعليقك على المعلمين الذين يأكدون أن مكافآة الامتحانات للديوان أكثر من المعلمين؟

لا يوجد صراع بين الشارع والديوان فى المكافآت ولكن يوجد بعض الأشخاص يقومون بحالة هذا الصراع، مرتبات موظفين التربية والتعليم فى الديوان من الممكن أن تكون أقل من مرتب المعلم فى المدرسة وهذا ليس دفاعًا عن موظفين الديوان لان كثيرًا منهم يكرهونى وأنا أعلم ذلك، لذلك تعديلات مكافآت الامتحانات مازالت جارية، متابعًا: "إحنا بنشتغل مش بنهزر وكل صباح فى كل يوجد جديد يكون هناك خطوة جديدة".

وأضاف: ولم يتحدث أحد على ما فعلته وزارة التربية والتعليم بشأن المبالغ التى كانت تؤخذ من الطلاب ويتم توزيعها فى المديريات والادارات التعليمية من مبالغ الطلاب كل هذا تم منعه وقمنا بعمل إعادة توزيع وتم توفير ملايين كان يتم سرقتها كل عام من الدولة لانه كان يتم صرف مبالغ مالية "من تحت لتحت" فى بنود ليست مقنعة، وقد تم إحالة الكثيرين من التربية والتعليم للنيابة الادارية بسبب مخالفات مالية وإدارية وأخلاقية، والعدد كبير جدًا غير متوقع لذلك تم ندب مستشار من النيابة الادارية لمكتب وزير التربية والتعليم.

ما هي الرسالة التي تريد توجيهها للمعلمين دائمين الشكوى؟

نحن كقيادات تربية وتعليم نؤدى مهمة محددة ونحن أقسمنا أمام الله وأمام الرئيس لنراعى مصالح المعلمين ونعالج مشاكلهم ونوفر لهم حياة كريمة، ونحن بالفعل نعمل هذا الأمر فيوجد كم كبير من المشاكل تم حلها وتم علاج مشاكل أخري ونحن نقوم بالعلاج الحقيقي وليس مسكنات، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تحمل عبيء كبير ويوفقه الله بسبب الطلاب والأولاد الصغار وهم أولادنا أولاد التربية والتعليم لذلك أقول لهم :"أمنوا بالبلد بلاش تكسروا مقاديف نفسكم لانكم أنتم الخسرانين هتضيعوا نفسكم".

هناك شكوى من بعض مدربين تدريبات الترقي لعام 2017/2018 بأنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية؟

المستحقات يتم صرفها ووزارة التربية والتعليم قد طلبت من الأكاديمية المهنية للمعلمين أن تطور من نفسها ولكنها مازالت تسير بنفس الأنظمة القديمة وبالتالى كانت المخرجات سيئة ونحن أخذنا إجراءات العام الماضي كان من ضمنها تغير المدربين بالكامل لانهم ليسوا على المستوي المطلوب، أما هؤلاء سوف يأخذون حقوقهم كاملة.