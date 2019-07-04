مصر | عاجل.. نشوب حريق هائل بفندق شهير في المهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نشوب حريق هائل بفندق شهير في المهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق هائل بفندق شهير بمنطقة المهندسين، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على الحريق، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

البداية كانت بتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة باندلاع النيران بفندق شهير بمنطقة المهندسين، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وجار محاصرة النيران والسيطرة عليها.