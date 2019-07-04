مصر | في "الفيديوهات الجنسية".. منى فاروق وشيما الحاج تسددان 100 ألف جنيه كفالة إخلاء سبيلهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في "الفيديوهات الجنسية".. منى فاروق وشيما الحاج تسددان 100 ألف جنيه كفالة إخلاء سبيلهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سددت منى فاروق وشيما الحاج، 100 ألف جنيه كفالة إخلاء سبيلها في محكمة مدينة نصر على ذمة قضية الفيديوهات الإباحية.

وكانت الدائره 25 جنايات شمال القاهره قررت استمرار إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج فى قضية الفيديوهات المسيئة والغاء قرار تحديد اقامتهما

وحضر دفاع المتهمتين، المحامى سمير نور الدين الذي قرر أن المتهمتين لم تغادرا موطنهما وفقا للتدابير الاحترازية ووفقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية وطلب إخلاء سبيلهما بأى ضمان تراه هيئة المحكمة فقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمتين بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما.