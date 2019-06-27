أخبار مصر | مركز معلومات الوزراء يهنئ المنتخب المصري بالفوز على الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز معلومات الوزراء يهنئ المنتخب المصري بالفوز على الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، المنتخب المصري بالفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية في بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019، بنتيجة ٢- صفر.