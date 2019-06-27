أخبار مصر | مركز معلومات الوزراء يهنئ المنتخب المصري بالفوز على الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز معلومات الوزراء يهنئ المنتخب المصري بالفوز على الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هنأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، المنتخب المصري بالفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية في بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019، بنتيجة ٢- صفر.
وتغلب منتخب مصر على نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/0 في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا، سجل هدفي الفراعنة كل من أحمد المحمدي ومحمد صلاح.
وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وضمن تأهله رسميا لدور الـ 16 بالبطولة.