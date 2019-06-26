شكرا لقرائتكم خبر عن البابا و4 وزراء يشهدون احتفالية ذكرى «دخول العائلة المقدسة» مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأول، على مسرح مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، حفل عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، والذى أقامته جمعية إحياء التراث الوطنى المصرى «نهرا»، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة منهم الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظا أسوان وجنوب سيناء وعدد كبير من النواب، وغيرهم من سيدات ورجال الفن والإعلام والكتاب والسفراء.

وقدم البابا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لرعايته حفل دخول العائلة المقدسة إلى مصر، مضيفًا أن «الدولة المصرية اهتمت بمسار العائلة المقدسة وهى صور من الممكن تصديرها لكل العالم على المستوى السياحى والاجتماعى»، موجها الشكر للقائمين على الاحتفالية، مشيدا بالمجهودات التى تقوم بها وزارة الآثار فى رعاية مسار العائلة المقدسة إلى مصر، وتابع: «أقدم الشكر للوزيرة الفنانة إيناس عبدالدايم على جهودها وفنها وما قدمته من عرض فنى رائع ومميز».

ووصف البابا تواضروس رحلة العائلة المقدسة بأنها هدية عظيمة قدمها الله إلى مصر وخصها بها، معربا عن امتنانه وسعادته باهتمام الدولة والحكومة بهذه الرحلة، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لرعايته هذا الحدث، وجميع العاملين على تقديم وإنجاح هذه الاحتفالية والعمل الأوبرالى الرائع، كما خص بالشكر وزير الآثار على الجهد غير المسبوق الذى توليه الوزارة لترميم المواقع الأثرية الواقعة فى محطات رحلة العائلة المقدسة.

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وقال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر له أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين كما أنها تعد من التراث الدينى العالمى الذى تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية فى العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من 3 أعوام ونصف، باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من ٢٥ بقعة فى ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقاصى صعيد مصر، ومنذ فجر التاريخ وحتى الآن، كانت مصر وستظل حصنا منيعا وملاذا آمنا لكل من أراد الاحتماء بها حيث جاء إليها أنبياء الله إبراهيم ويوسف، ثم أباه يعقوب عليهم السلام وولد وتربى على أرضها موسى، وجاءها يوسف النجار مع السيدة العذراء وطفلها فى رحلة مقدسة هربا من طغيان الملك هيرودس.

وأعرب العنانى عن سعادته بهذا الحدث الجلل الذى ميز الله به مصر عن العالم، والذى بدأ يأخذ الاهتمام الذى يستحقه من الحكومة ومجلس النواب والمجتمع المدنى، مشيرا إلى الاهتمام الخاص الذى توليه وزارة الآثار بهذا الملف، حيث ترميم وافتتاح العديد من المواقع والكنائس والأديرة الأثرية فى مسار رحلة العائلة المقدسة، مثل الكنيسة المعلقة بمصر القديمة، وكنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بسمنود، وافتتاح مغارة وكنيسة أبى سرجة بمصر القديمة، وترميم أجزاء من أديرة وادى النطرون الأربعة، وترميم وتأهيل كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بالمنيا، ومشروع تطوير موقع شجرة مريم بالمطرية، والذى أوشك على الانتهاء، مع إصدار كتالوج باللغتين العربية والإنجليزية لتوثيق مسار العائلة المقدسة والمواقع الأثرية التى مرت عليها الرحلة.

وأكد العنانى أن الوزارة شكلت لجنة قومية تضم خبراء من كل الجهات المعنية لإعداد ملف لتقديمه إلى منظمة اليونسكو لتسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث العالمى اللامادى وتسجيل أديرة وادى النطرون الأربعة على قائمة التراث العالمى المادى.

وقدم المهندس منير غبور، رئيس مجلس إدارة جمعية محبى التراث القبطى «نهرا» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على رعايته لاحتفال دخول العائلة المقدسة إلى مصر، موجها الشكر للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لافتا إلى أن «ما نحتفل به اليوم هو عيد قومى، لأن السيد المسيح جاء إلى المصريين جميعا».