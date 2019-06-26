شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليونان بالقاهرة يستقبل محافظ جنوب سيناء: «نحن شعب واحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير اليوناني، ميخائيل دياميسيس، بمقر السفارة اليونانية بالقاهرة، الثلاثاء، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إذ تبادلوا الحوار حول تآخي جزيرة «ايراكليو» اليونانية بكريت، ومدينة شرم الشيخ.

من جانبه، قال «فودة» إن «اليونان ومصر شعب واحد وحضارة وتاريخ كبير، قام على المودة والمحبة، وارتقاء الشعبين»، وقدّم للسفير الدعوة للحضور إلى شرم الشيخ.

وقال السفير اليوناني إنه يعتبر مصر بلده الثاني وخدمته كسفير في مصر كانت من أعظم مهامه العملية وتربطه صداقة كبيرة مع القادة والفننين والأدباء والكتاب.