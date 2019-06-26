شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليونان بالقاهرة يستقبل محافظ جنوب سيناء: «نحن شعب واحد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى السفير اليوناني، ميخائيل دياميسيس، بمقر السفارة اليونانية بالقاهرة، الثلاثاء، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إذ تبادلوا الحوار حول تآخي جزيرة «ايراكليو» اليونانية بكريت، ومدينة شرم الشيخ.
من جانبه، قال «فودة» إن «اليونان ومصر شعب واحد وحضارة وتاريخ كبير، قام على المودة والمحبة، وارتقاء الشعبين»، وقدّم للسفير الدعوة للحضور إلى شرم الشيخ.
وقال السفير اليوناني إنه يعتبر مصر بلده الثاني وخدمته كسفير في مصر كانت من أعظم مهامه العملية وتربطه صداقة كبيرة مع القادة والفننين والأدباء والكتاب.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير اليونان بالقاهرة يستقبل محافظ جنوب سيناء: «نحن شعب واحد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.