مصر | "الثأر يتجدد".. إصابة عامل بطلق ناري في أطفيح والأمن يتدخل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الثأر يتجدد".. إصابة عامل بطلق ناري في أطفيح والأمن يتدخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على المتهمين بإطلاق أعيرة نارية صوب عامل، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، مفاده بإصابة عامل في العقد الثاني من عمره، بطلق ناري بالكتف، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم تامر عبد العزيز وكيل فرقة شرق الجيزة، والقوة المرافقة لهما، لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين المصاب وشخصين بسبب وجود خلافات سابقة بينهم، أطلق على إثرها المتهمين عيار ناري صوب المصاب، أحدث إصابته المشار إليها.

وتمكن المقدم أحمد يسري رئيس وحدة مباحث المركز، والقوة المرافقة له من القبض على المتهمين قبل محاولتهما الهروب، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

