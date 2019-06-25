مصر | "جرح ذبحي بالرقبة" و"طعن بالصدر".. تجديد حبس سائق لشروعه بقتل طليقته بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جرح ذبحي بالرقبة" و"طعن بالصدر".. تجديد حبس سائق لشروعه بقتل طليقته بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس سائق لشروعه في قتل طليقته بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما، 15 يوم على ذمة التحقيات.

وتلقى قسم شرطة البساتين، بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصابة بعقار بدائرة القسم، فعلى الفور انتقلت مباحث القسم، وتمكنت من تحديد طرفي المشاجرة وهما ربة منزل سبق اتهامها في قضية "ضرب" مصابة بجرح ذبحي بالرقبة وآخر طعني بالصدر، وتم نقلها للمستشفى لإسعافها، وطليقها سائق مقيم بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس فى قضايا "ضرب، تبديد".

وبالفحص تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

