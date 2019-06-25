محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أنهى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، الثلاثاء، امتحانات نهاية العام، بمادة الأدب والمطالعة والنصوص.
وبدأت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها " أدبي وعلمي" في الـ26 من مايو الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة، بجميع أنحاء الجمهورية.
وقال مصدر بغرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية، إنه لم ترد حتى الآن شكاوى من لجان القاهرة والمحافظات حول صعوبة الامتحانات، أو ورود أي جزئيات من خارج المنهج.
وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تبدأ الثلاثاء المقبل، الثاني من شهر يوليو، على أن تستغرق أعمال التصحيح أسبوعين فقط.
ولفت المصدر إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية أحد أيام " 16 أو 17 أو 18 يوليو المقبل"، بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد.
ومن المقرر أن يختتم طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية، امتحانات نهاية العام، السبت المقبل، بمادتي التوحيد والصرف.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء امتحانات الأدبي.. مصدر يكشف موعد إعلان نتيجة بالثانوية الأزهرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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