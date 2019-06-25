برلماني: توقعات البنك الدولي بشأن الاقتصاد دليل على نجاح عملية الإصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: اعتبر النائب سعيد حساسين تصريحات الدكتور محمود محي الدين نائب رئيس البنك الدولي، والتي أكد فيها أنَّ مصر لديها القدرة على أن تزيد معدلات نموها عن ذلك، خصوصا مع ما قامت به مصر من استثمارات ضخمة في البنية الاستسية، وأن مصر إذا أجرت المزيد من الاستثمار في البنية الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار في المهارات والرعاية الصحية ونظم الضمان الاجتماعي، سيمنحها فرصة زيادة معدل النمو وربما أكثر، بحسب بيان صادر عن النائب.​

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