محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: انتهت وزارة الطيران المدني من أعمال التطوير بمبنى الركاب رقم 2 بمطار الغردقة الدولي، والتي تشمل رفع كفاءة المبنى وزيادة قدرته الاستيعابية؛ تمهيدًا لتشغيله خلال الأيام المقبلة. وأجرى وزير الطيران المدني زيارة لمطار الغردقة؛ لمتابعة سير العمل وحركة التشغيل بالمطار والوقوف على أعمال التطوير بالمطار. وأكدت الوزارة انتظام صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1، وتطبيق إجراءات التأمين وانتظام التشغيل وانسيابية الحركة داخل المطار وخاصة أن مدينة الغردقة تشهد كثافة عالية في الحركة السياحية الوافدة بمناسبة موسم الإجازات الصيفية وتزامنا مع وصول رحلات الطيران العارض لمناطق الجذب السياحى بها. وأشادت الوزارة بإدارة المطار وجميع العاملين بسبب الانتظام والالتزام في العمل ودورهم المشرف في التطوير والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمسافرين، وقدمت الوزارة التحية لرجال الداخلية على اليقظة والاستعداد الكامل وتطبيق الإجراءات الأمنية على كل المستويات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الطيران المدني" تعلن انتهاء تطوير مطار الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.