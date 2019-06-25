أخبار مصر | "الأوقاف" تنظم 3 قوافل دعوية إلى مطروح والمنيا والبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تنظم 3 قوافل دعوية إلى مطروح والمنيا والبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الأوقاف، ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات مطروح، والمنيا، والبحيرة، الجمعة المقبل، وإلقاء خطبة الجمعة، تحت عنوان "من مظاهر العظمة في الشريعة الإسلامية السماحة والتيسير".

وتضم القافلة الأولى التي تنطلق إلى محافظة مطروح، الدكتورعادل إبراهيم المعصراني، الشيخ حسام محمود بيومي،الشيخ محمود أحمد السيد العتريسي، الشيخ عزت أحمد إبراهيم.

القافلة الثانية إلى محافظة المنيا يشارك فيها كل من الشيخ أحمد إبراهيم شحاتة، الشيخ محمد فوزي علم الدين، الشيخ عزت سلامة الصياد، الشيخ محمود ياسين عبد الكريم، الشيخ عاطف رمضان تمام، الشيخ عبد النبي رجب محمد، الشيخ أحمد شعبان أحمد، الشيخ محمود محمد نجيب، الشيخ أحمد خليفة أحمد، الشيخ صالح فؤاد.

القافلة الثالثة إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) يشارك فيها كل من الشيخ محمد عبد الحافظ القصراوي، الشيخ جمعة محمد إبراهيم، الشيخ عصام محمد عبد الغني يونس، الشيخ مجدي عبد اللطيف عبد العزيز، الشيخ محمد علي الشحات عبيد.