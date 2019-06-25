"سنضرب بيد من حديد".. وزير التعليم يكشف استراتيجيته لاستكمال خطة التطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال وزير التربية والتعليم، إن الشهور المقبلة تشهد إعادة هيكلة الوزارة بتغيير بعض القيادات، والضرب بيد من حديد ضد كل فاسد إداريًا ومن يثير البلبلة وينشر الشائعات، في إطار استكمال استراتيجة تطوير منظومة التعليم، التي بدأتها اعتبارا من العام الدراسي 2018/2019.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أمس الاثنين، في ديوان عام وزارة التربية والتعليم؛ لإعلان نتيجة امتحان نهاية العام الدراسي 2018/2019، للصف الأول الثانوي.

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وأكد: "من هذه اللحظة، لن تعلق وزارة التربية والتعليم على أي شائعة سوى ما يخرج منها فقط، إحنا مش مسؤولين عن الشائعات، صحف كبيرة اتورطت في نشر أخبار بأن نتيجة أولى ثانوي ستظهر على منصة التعلم الإلكتروني".

وأضاف "أن نسبة النجاح 80%، وفيه ناس في الوزارة ساهمت في نشر هذه البلبلة، كل ده هيتغير تقدروا تسألونا عما نعلنه من خلال قنواتنا الرسمية غير كدا لا".

وقال الوزير إن البعض ينشر الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي لجلب الأموال على حساب الحقيقة، ويثير البلبلة بين الناس: "فيه ناس بتعمل فيديوهات على يوتيوب، كلها أكاذيب، هما مش بيهتموا لده أهم حاجة عندهم المكسب، اللي بيجي من مشاداتكم، اللي بيعملوا مشاهدات مثلًا على يوتيوب بياخدوا 2000 دولار في الشهر بغض النظر عن صحة المحتوى".​