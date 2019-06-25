شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر في لوس أنجلوس تلتقي بأبناء الجالية بواشنطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت السفيرة لمياء مخيمر، قنصل مصر العام في لوس أنجلوس، أنها ستعمل على توفير جميع مطالب الجالية المصرية المقيمة بولاية واشنطن الأمريكية، والتي يزيد عددها على 20 ألف مصري، والتي يأتي في مقدمتها الخدمات القنصلية، وخدمات الرقم القومي وتجديد جوزات السفر والعقود، وأيضا توفير صناديق اقتراع قريبة منهم للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستتم في مصر سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية.

جاء خلال الزيارة التي قامت بها «مخيمر» بدعوة من الجالية المصرية المقيمة في تلك الولاية، وشملت زيارة عدد من الكنائس والمراكز الإسلامية خلال الأيام الثلاثة الماضية، رافقها خلال الزيارة المدير التنفيذي لمقاطعة سنوهوميش بالولاية دايف سومرز، ووفد من الدبلوماسيين المصريين، وعدد من ضباط وزارة الداخلية وإدارة الجوازات، والسجل المدني.