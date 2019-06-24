أخبار مصر | غدًا.. 'الوطنية للصحافة' تناقش 'الإصلاح الإداري' بالتعاون مع التخطيط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. 'الوطنية للصحافة' تناقش 'الإصلاح الإداري' بالتعاون مع التخطيط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مؤتمر صحفي بعنوان "الإصلاح الإداري في مصر الواقع والمستقبل"، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، صباح غدًا الثلاثاء.

ويتناول المؤتمر عدة جلسات تناقش "الإصلاح الإداري في مصر من أين وإلى أين"، و"محور الإصلاح التشريعي"، و"محور التطوير المؤسسي"، و"محور التدريب وبناء القدرات"، و"محور بناء وتكامل قواعد البيانات"، و"محور تحسين الخدمات العامة"، بالإضافة إلى مناقشة مفتوحة حول مستقبل التطوير الإداري.

يأتي ذلك بحضور نخبة من كبار الكُتاب والمتخصصين في هذا المجال، بشأن استراتيجية الإصلاح الإداري والجهود المبذولة في هذا الشأن والخطوات المستقبلية لها، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا، والتي تمثل أحد أهم أهدافها في تحقيق الإصلاح الإداري المنشود.