شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة السياحة، أمس الأحد، في فعاليات اجتماع الدورة 24 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة؛ الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة الهيئة العامة للسياحة بليبيا ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب.

ومثل وزارة السياحة في الاجتماع المهندس عماد حسن، مستشار الوزيرة للتنمية المستدامة، والدكتورة سها بهجت، مستشارة الوزيرة للتدريب، وريهام سمير، معاون الوزيرة، ورضا عبدالغني، ممثلة عن إدارة العلاقات الدولية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة برنامج تطوير الاستراتيچية العربية للسياحة التي قامت وزارة السياحة في جمهورية مصر العربية بإعداده بناء على تكليف من المجلس الوزاري العربي للسياحة، والذي ترأسته مصر في ديسمبر الماضي في مدينة الإسكندرية، حيث طرح الأمير سلطان بن سلمان، الرئيس السابق للهيئة العامة للسياحة بالمملكة العربية السعودية خلال هذا الاجتماع مقترح برئاسة جمهورية مصر العربية، ممثلة في الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لمراجعة وتحديث الاستراتيجية العربية للسياحة لتتواكب مع المتغيرات العالمية، وذلك على غرار برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضى من البرلمان المصرى، وكانت الوزيرة قد عرضت برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة خلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية الذي عقد في القاهرة، والذي أشادت به منظمة السياحة العالمية وأوصت بأهميته كنموذج يمكن الاستعانة به وتطبيقه في دول أخرى، وخلال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط قامت وزارة السياحة بتقديم برنامج الاستراتيجية للوزراء العرب ورؤساء الوفود المشاركة وممثلي جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة.

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وفى هذا الشأن تم الاتفاق أمس خلال انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي، أن توافي الدول العربية الأمانة العامة لجامعه الدول العربية بالملاحظات والمقترحات التي يرونها ليتسنى عرض الاستراتيجية في صيغتها النهائية خلال الاجتماع المقبل للمجلس الوزارى العربي للسياحة لإقرارها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير الاجتماع الأول لفريق عمل متابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية؛ وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية الذي عُقد بمكتبة الإسكندرية في ديسمبر 2018.

وتم أيضا مناقشة تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة والمقدم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بالإضافة إلى مناقشة المعايير المحدثة لعاصمة السياحة العربية، ومناقشة تحديات الأمن السياحي وآليات مواجهته، بالإضافة إلى بحث تحديات الأمن التي تواجه السياحة العربية، ودور الشرطة في تأمين السياحة الوافدين الي الدول العربية، علاوة على إبراز أهمية دور الإعلام الأمني في نشر الثقافة الأمنية في مجال السياحة.

وخلال الاجتماع تم استعرض فعاليات احتفالية مدينة الإحساء بالمملكة العربية السعودية عاصمة السياحة العربية لعام 2019، والتي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة.