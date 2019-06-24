شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية مدينة العبور يشُن حملات لإزالة التعديات والمخالفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، شن عدة حملات لإزالة التعديات والمخالفات بالمدينة، شملت الحي الأول، والمنطقة الصناعية، وحى الشباب بمحيط سنتر الياسمين، وأمام المركز الطبى بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن تنفيذ حملات الإزالة، جاء بالتنسيق بين إدارة التنمية، وأمن جهاز المدينة، وشرطة التعمير، وإدارات المرافق، والكهرباء، والمشروعات، والطرق، والزراعة، حيث تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع للوحدات المخالفة للنشاط لإعادة الشيء إلى أصله، والتي حولها أصحابها من نشاط سكني إلى نشاط إداري أو تجاري، كما تم سحب عدادات الكهرباء، وإزالة الإشغالات والتعديات للكافيهات التى استولت على الأرصفة، للمحافظة على رصيف آمن للمشاة، وكذا القضاء على الأسواق العشوائية.

وقال رئيس الجهاز: «يأتي ذلك في إطار جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز تنمية مدينة العبور، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، لتكون في مقدمة المدن الجديدة»، موجهاً باستمرار حملات إزالة المخالفات ورفع الإشغالات للقضاء على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.