شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تحبط 3 محاولات تهريب مستلزمات طبية وخاتم من الماس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي 3 محاولات تهريب كمية من المستلزمات الطبية وبوردة «جي بي إس» وخاتم من الماس.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، اليوم إنه تم الاشتباه في راكبين قادمين من الصين، وبتفتيش أمتعتهما الشخصية تبين وجود 1600 جهاز وآلات وأدوات ومستلزمات طبية، و240 بوردة خاصة بالـ «جي بي إس».

وأضاف أنه تم أيضا ضبط راكب مصري قادم من بيروت بحوزته خاتم من الماس ٢ قيراط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.