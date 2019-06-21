شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث مع وزيرة خارجية غانا التعاون الثنائي بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، الخميس، شيرلي ايكور بوتشاوي، وزيرة خارجية جمهورية غانا، التي تقوم بزيارة إلى مصر يتخللها حضور حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية.

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، والعلاقات التاريخية المتميزة بينهما في شتى المجالات، وهو ما ينعكس في النشاط المميز للعديد من كبرى الشركات المصرية في غانا، خاصةً في ضوء المناخ الإيجابي الذي تشهده غانا على صعيد تشجيع الاستثمارات.

واستعرض الجانبان مجمل التطورات في أفريقيا، وأبرزها دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية لحيز النفاذ، والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها العديد من دول القارة، كما تم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال النصف الأول من نوفمبر المقبل.