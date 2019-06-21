شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: زيادة الإنتاج يزيد الاحتياطي الأجنبي.. و8 مناطق لوجستية جديدة في 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن زيادة الإنتاج يساعد على رفع قيمة الجنيه، لاسيما مع زيادة معدل التصدير، مما يزيد من الاحتياطي الأجنبي.
وكشف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأسعار العالمية ثابتة بشكل كبير في الأسواق العالمية، موضحا أنه لا يمكن التحكم في السعر العالمي.
وأوضح مساعد وزير التموين أن شركتي قها وأدفينا للأغذية المحفوظة بصدد دمجهما في كيان اقتصادي واحد حتى تستطيع أن تنافس في الأسواق.
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن مصر تعمل على بناء بنية تحتية للتجارة الداخلية تساعد على استقرار الأسعار، حيث تم وضع حجر الأساس لإنشاء 8 مناطق لوجستية كمرحلة أولى وسيتم الانتهاء منها العام الحالي والعام المقبل، كاشفًا أن هناك توجهًا لزيادة معدل إنشاء المناطق اللوجستية في مختلف المحافظات التي تستخدم للتخزين والتجفيف والتعبئة.
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