شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة»: حفل افتتاح البطولة الأفريقية سيشاهده 2 مليار مشاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن استعداداتهم للبطولة الإفريقية، موضحًا أنه كان اتجاه خاص بتطوير الاستادات، واتجاه خاص بمراكز الشباب.

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وأشار «فوزي»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الخميس، إلى أن ما تم من تطوير الاستادات في الأشهر الماضية لاستقبال البطولة الإفريقية «إعجاز».

وأضاف أنه تم تطوير الاستادات وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يتابع استعدادات البطولة جيدًا، ويطلع على كافة الاستعدادات أولًا بأول.

وذكر أن حفل الافتتاح سيشاهده أكثر من 2 مليار كما هو متوقع، مؤكدًا أن بطولة الأمم الإفريقية تعد إضافة كبيرة جدًا لمصر.