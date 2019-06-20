قوات الأمن على أهبة الاستعداد.. ماذا قدمت وزارة الداخلية لتأمين بطولة الأمم الأفريقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365:

جهود مكثفة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على مدار الساعة، استعدادًا لتأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها غدًا الجمعة، على ستاد القاهرة في مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز الجهود التي قدمتها وزارة الداخلية على مدار الساعات الماضية:

الداخلية: فتح أبواب الاستاد للجماهير 1 ظهرا.. والتأمين بـ"الدرونز"

أعلنت وزارة الداخلية بمناسبة إقامة فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبي "مصر - زيمبابوى" يوم الجمعة الموافق 21/6/2019م بـ "ستاد القاهرة الدولي" عن خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والانضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستاد وصولاً للمدرجات.

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"شجع وافرح بكل ثقة".. آخر استعدادات الداخلية لتأمين أمم أفريقيا

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن آخر استعداداتها لتأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها غدًا الجمعة، على ستاد القاهرة في مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

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فيديو يوضح استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين أمم أفريقيا

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يوضح استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية -مصر 2019.

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بـ"الدرونز وجهاز كشف الشماريخ".. كيف ستؤمن الداخلية أمم أفريقيا؟

أعلنت وزارة الداخلية، عن خطتها الأمنية لتأمين فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بين منتخبي مصر وزيمبابوي التي تقام غدًا في العاشرة مساءً.

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"باور بانك وشاحن".. الداخلية تنشر قائمة المحظورات لمشجعي مصر وزيمبابوي

كشفت وزاره الداخلية خطتها لتأمين فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبي "مصر وزيمبابوي" يوم الجمعة المقبلة بإستاد القاهرة الدولي.

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