أخبار مصر | مترو الأنفاق: مد ساعات العمل خلال بطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مترو الأنفاق: مد ساعات العمل خلال بطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه سيتم مد فترة التشغيل في الخطوط الثلاثة، بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، بدءًا من صباح غدا الجمعة، وانطلاق مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ونظيره زيمبابوي.

وأضاف عبدالهادي، في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365، أنه سيتم العمل بنفس مواعيد العمل في شهر رمضان بحيث تصبح بداية التشغيل في الساعة 5:15 صباحًا، ونهايته في الثانية بعد منتصف الليل، طوال فترة البطولة، بحيث يقوم آخر قطار بالتخزين في الساعة الثانية بعد منتصف الليل.