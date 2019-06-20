شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر القلب السنوي: 70% من حالات الموت المفاجئ بسبب جلطات القلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، أن 70% من حالات الموت المفاجئ، بسبب الذبحة الصدرية.

ودعا صبحي، خلال مؤتمر القلب السنوي بالإسكندرية، وزارة الصحة بتبني سياسية للوقاية من أمراض القلب، خاصة أن أمراض القلب تحتل المرتبة الأولى وراء حالات الوفاة في مصر.

وأشار إلى أن ممارسة الرياضة، ومعالجة السمنة، يؤدي إلى الاستغناء عن أدوية أمراض السكر، وأمراض الضغط.

وأضاف الدكتور محمد حسنين، أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، أن أي شخص يعاني من أعراض غير طبيعية، واي أعراض غير معتادة، لابد أن يذهب للطبيب.

وأوضح أن السمنة تؤدي إلى قصور عضلة القلب، قائلا: «أمراض السمنة مرعبة بين المصريين وخاصة السيدات، ويجب القضاء عليها».

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وأشار الدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، ورئيس مؤتمر القلب السنوي بالإسكندرية، إن المؤتمر هذا العام ناقش عدة طرق جديدة في عمليات القلب والشرايين، ومنها تركيب الصمام الأورطي بالقسطرة، قائلا: «الجراح مش هيلمس الصمام بايده تاني». مشيرا أنه تم مناقشة طرق جراحات جديدة للشرايين التاجية، والشرايين المعقدة.

وأشار أن المؤتمر هذا العام شارك به ٧ آلاف، منهم ١٧٠٠ طبيب من الشباب، تم تدريبهم على كل ما هو جديد في أمراض القلب، موضحا أنه يتم نقل عمليات جراحية كبري عن طريق الفيديو كونفرانس من خارج مصر خلال المؤتمر، وذلك بهدف تعليم الشباب بشكل عملي.

من جانبه، أضاف الدكتور محمود حسنين، أستاذ أمراض القلب بطب جامعة الإسكندرية، أن هناك الكثير من الأدوية الحديثة تساعد في القضاء على أمراض القلب، وأن هناك ثورة في أدوية السكر، تساعد في علاج السكر، ومنع حدوث الأزمات القلبية والذبحة القلبية، وهذا يعد شيئا جيدا، أي علاج مرض قائم والحذر من مرض قد يظهر فجأة.

وأضاف الدكتور طارق الزواوي، أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، إن المؤتمر يركز بشكل كبير على تدريب شباب الأطباء، قائلا: «هم المستقبل ولابد أن نعهدهم جيدا للارتقاء بالخدمة الطبية في مصر».

وأشار إلى أن ضمن أهداف المؤتمر هو تشجيع شباب الأطباء على البحث العلمي، حيث يتم مكافأة كل طبيب يعد بحثا طبيا جيدا.

وتابع أنه تم خلال المؤتمر مناقشة مرض ضغط الدم بالأمراض الأخري، وأيضا استخدام طرق طرق حديثة لتشخيص ضغط الدم.