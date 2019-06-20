نشرة المحاكمات الصباحية.. ردّ قاضي محاكمة نجلي مبارك وقضية "إهانة القضاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

تشهد المحاكم، اليوم الخميس، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

يقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

معارضة "الزيات وقنديل" وآخرين في "إهانة القضاء"

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكري اليوم الخميس، لمرافعة الدفاع في المعارضة المقدمة من متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "اهانة القضاء" وعلى رأسهم منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل.

كانت محكمة النقض قضت بعدم جواز الطعن المقدم من المتهمين الـ10، حيث اعتبرت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات حكم غيابي أو حضوري اعتباري يجوز المعارضة لعدم حضور المتهمين بأشخاصهم أمام محكمة الجنايات.

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"الاستئناف" تصدر حكمها في طلب ردّ قاضي محاكمة نجلي مبارك

تصدر محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، الحكم في طلب ردّ هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرين.

نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من "مرسي"

تستكمل محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد مرسي (متوفي).

محاكمة منة فضالي بتهمة التشهير بجواهرجي

تنظر محكمة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، ثاني جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي وكيلا عن "جواهرجي" ضد الفنانة منة فضالي لنشرها أخبارًا كاذبة للتش