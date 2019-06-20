أخبار مصر | تخفيض سرعة قطارات "المترو" اليوم في الخطين الأول والثاني بسبب ارتفاع درجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخفيض سرعة قطارات "المترو" اليوم في الخطين الأول والثاني بسبب ارتفاع درجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت شركة المترو تخفيض اليوم الخميس سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا في درجات الحرارة اليوم الخميس ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 39 درجة للعظمى.