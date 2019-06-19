شكرا لقرائتكم خبر عن اكتسبوها بالغش.. الحكومة تسحب الجنسية المصرية من عدة فلسطينيين (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من ياسر عل محمود الجد، مواليد القاهرة بتاريخ 25 أغسطس 1977، (فلسطيني الأصل)، وذلك لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة، وسحب الجنسية من محمد فهيد أبوريدة، 6 سبتمبر 1975، فلسطيني الأصل، لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة. 24 مكرر د تامين by Bassam Mharan on Scribd

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