محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: نعى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين و مجلس النقابة، المخرج الإذاعي عادل جلال الذي وافته المنية اليوم. وقال سعدة، في بيان، الأربعاء: "فقدنا إعلاميا كبيرا ومبدعا قديرا قدم العديد من الأعمال الخالدة في وجدان مستمعي صوت العرب والإذاعة المصرية ومنها مسلسلات (رد قلبي – على اسم مصر – من أنا – مخيمرالثالث عشر). داعياً المولى أن يرحمه و يُلهم أهله الصبر والسلوان .

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كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين ناعيًا المخرج عادل جلال: فقدنا مبدعًا له أعماله الخالده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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