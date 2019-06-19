شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإطلاق اسم حامد جوهر على «حفر الباطن» في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أهالي حي حفر الباطن في الغردقة بإعادة إطلاق اسم عالم البحار الدكتور حامد جوهر على المنطقة بدلًا من اسمها الحالي.

قال أحمد سعد، أحد سكان المنطقة، إن مسؤولي الكهرباء والمياه أطلقوا اسم حفر الباطن على الحي، مضيفًا: «الناس بينادونا بـ الحفراوية».

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الدكتور حامد عبدالفتاح جوهر يعد من رواد علوم البحار، ويعرف بـ«ملك البحر الأحمر»، وتولى إدارة محطة الأحياء البحرية في الغردقة لمدة 40 عامًا.

أنشأ «جوهر» متحفا بحريا يضم مجموعات من حيوانات البحر الأحمر ونباتاته، وهو أول رئيس لجمعية علم الحيوان في مصر منذ إنشائها عام 1958.

حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم عام 1974، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1975، وتوفي عام 1992.