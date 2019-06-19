أخبار مصر | نقيب الإعلاميين: الدولة المصرية أكبر من الرد على مسرحية أردوغان الهزلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الإعلاميين: الدولة المصرية أكبر من الرد على مسرحية أردوغان الهزلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، ومجلس النقابة، ما وصغوه بـ"التصريحات الاستفزازية" التي صدرت عن رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، حول وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط أثناء محاكمته بتهمة التخابر.

وقال "سعدة"، في بيان له، إن الدولة المصرية أكبر من الرد على هذه المهاترات، كما أنه ليس بجديد على الرئيس التركي هذه المسرحيات الهزلية، التي أصبحت مفضوحة أمام العالم كله، مؤكدًا أنه معلوم للجميع أن مصر دولة مؤسسات تحترم القانون وحقوق الإنسان.